PSV : Ruud van Nistelrooy nommé entraîneur des U21

Ancienne gloire de Manchester United et du Real Madrid, Ruud van Nistelrooy (44 ans) va devenir entraîneur du Jong PSV (U21) à partir du 1er juillet 2021. L'ex-international néerlandais aux 70 sélections négocie toujours avec le club la durée du contrat, a annoncé le PSV dans un communiqué. «Il est temps de passer à l'étape suivante», a déclaré l'ancien attaquant passé par le club d'Eindhoven de 1998 à 2001 avant de véritablement décoller. Le directeur technique, John de Jong, a toute confiance dans les capacités de Van Nistelrooy. «Ruud est prêt à devenir entraîneur principal d'une équipe de football professionnelle.»

La suite après cette publicité

Van Nistelrooy est actuellement l'entraîneur du PSV des moins de 18 ans. Il a pris cette équipe sous son aile en 2018 (puis les a suivi en U19, ndlr). «J'aime me tenir devant le groupe tous les jours», a déclaré Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooij, de son vrai nom. « J'ai choisi consciemment d'y aller progressivement et j'ai remarqué que le métier me convenait. J'adore travailler avec un groupe de joueurs et communiquer mes idées sur le football. Le moment est venu pour moi de faire le pas vers le football professionnel. L'objectif de Jong PSV est clair : préparer le plus de joueurs possible à la sélection A. J'ai hâte de pouvoir y contribuer. » Les U21 du PSV évoluent en D2 néerlandaise.

Van Nistelrooy rejoindra également l'équipe de Frank de Boer en tant qu'entraîneur national adjoint pendant le championnat d'Europe, disputé en juin et juillet prochains.