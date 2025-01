PSG - Manchester City : les compositions probables

Comme un tour à élimination directe avant l’heure. Mal placés avant leur confrontation de ce soir (21h) au Parc des Princes, le PSG (26e, 7 points) et Manchester City (24e, 8 points) jouent une grande partie de leur avenir dans cette Ligue des Champions. C’est un peu malheur au vaincu, car une défaite de l’un ou de l’autre (surtout du PSG) pourrait les placer dans une position très dangereuse avant l’ultime journée alors que les deux clubs visent, ni plus, ni moins que la victoire finale dans cette compétition, que City a par ailleurs remporté il y a seulement 18 mois.

Heureusement pour Luis Enrique, il peut compter sur tous ses hommes forts. Le coach espagnol récupère Marquinhos, gêné par ses adducteurs ces derniers jours, Achraf Hakimi, laissé au repos face à Lens, et Ousmane Dembélé, malade le week-end dernier. Les trois cadres seront probablement titulaires ce soir face aux Anglais. Après le 3-4-3 de Bollaert, l’Asturien devrait revenir à ses classiques avec son 4-3-3 fétiche. Gianluigi Donnarumma démarrera dans le but, protégé par la défense type du PSG. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperaient les côtés, entourant une charnière avec le capitaine Marquinhos et Willian Pacho.

Dembélé aligné en pointe ?

Dans le trio de l’entrejeu, il y a un peu plus d’incertitudes. Luis Enrique aime brouiller les cartes. Aligné sur le côté droit ce week-end avec peu de réussite, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver un poste plus habituel aux côtés de Vitinha, disponible en pointe basse, et c’est João Neves qui est bien parti pour compléter cette association au milieu de terrain. Fabian Ruiz a tout de même une chance de démarrer. Devant, et en l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, non-qualifié pour la C1, Bradley Barcola et Désiré Doué joueront sur les ailes. Ousmane Dembélé, lui, sera en pointe.

Du côté de Manchester City, c’est un 4-2-3-1 qui est attendu. Ederson devrait être titulaire dans le but. La défense serait composée de droite à gauche du jeune Rico Lewis, de Manual Akanji et de Ruben Dias dans l’axe, et de Josko Gvardiol dans le couloir gauche. Bernardo Silva ferait équipe avec Mateo Kovacic dans le rôle de double-pivot. À la création, les Cityzens peuvent faire très mal car le duo Phil Foden-Kevin De Bruyne est attendu, tandis que dans un tout autre style, Savinho aurait les faveurs de son entraîneur pour débuter à gauche puisque Doku est absent. Devant, il n’y aura pas de surprise avec la titularisation d’Erling Haaland.