Arsenal lance son nouveau maillot domicile 2020-2021

Finaliste de la FA Cup, Arsenal vient tout juste de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021. Cette annonce fait suite à la sortie il y a quelques jours de la nouvelle collection training des Gunners.

Toujours équipés par adidas, les Gunners vêtiront désormais une tenue rouge avec un imprimé original qui s'inspire de la période « Art déco » du club des années 1930/1940. On aperçoit notamment des motifs à chevrons, en référence du « A » géométrique utilisé par le club entre 1936 et 1949 mais aussi au célèbre dallage de marbre de l’East Stand du stade d'Highbury, qui sont colorés de différentes nuances de rouge.

Les chevrons du maillot sont orientés à la fois à l’est et à l’ouest pour symboliser le passé et le présent du canon emblématique du club, dont l'orientation a changé en 2002. À l’image du précédent maillot domicile des coéquipiers d’Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, les manches sont blanches comme le col rond. Au dos, on peut noter la présence du canon emblématique du club au niveau de la nuque. Le sponsor au centre du maillot reste la compagnie aérienne Emirates, avec son slogan “Fly better” tandis que le sponsor des manches est encore Visit Rwanda.

Ce maillot bénéficie aussi de la technologie HEAT.RDY, pour la version authentique que porteront les hommes de Mikel Arteta, une innovation d'adidas qui permet au joueur de rester au frais grâce à une meilleure respirabilité tandis que le maillot replica propose une technologie AEROREADY globalement similaire mais moins évoluée.

Le nouveau maillot domicile d'Arsenal sera porté par les joueurs de Mikel Arteta dès le prochain match de Premier League contre Watford, le 26 juillet prochain, puis pour la finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea, le 1er août. Ce maillot est d'ores et déjà disponible dans les boutiques en ligne du club.

