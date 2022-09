Amicaux : le Maroc surclasse le Chili, l'Algérie domine la Guinée

Pour la première de Walid Regragui sur le banc, le Maroc affrontait le Chili à Barcelone pour préparer sa Coupe du monde. L'occasion pour le nouveau sélectionneur de tester son équipe et de relancer Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Les deux anciens de l'Ajax étaient titulaires alors Boufal, Ounahi et Hakimi débutaient également la rencontre. Côté Chili, des beaux noms avec Vidal, Alexis Sanchez ou encore Gary Medel. Et après 90 minutes, Regragui peut considérer qu'il a réussi son test. Globalement dominateur, le Maroc s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Boufal et Sabiri. Il faudra confirmer contre le Paraguay ce mardi.

L'Algérie, de son côté, était opposée à la Guinée en match amical. Djamel Belmadi titularisait Andy Delort à la pointe de l'attaque. Le Niçois était accompagné de son coéquipier Billal Brahimi et d'Adam Ounas. Et dans un match assez équilibré et peu animé finalement, les Fennecs ont tout de même arraché une victoire qui fait du bien au mental. La légende algérienne Islam Slimani a encore trouvé le chemin des filets. Prochain match amical face au Nigéria.