OM-RC Lens : les compositions officielles

Match en retard de la 9e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens ce mercredi soir (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Initialement prévue en novembre, la rencontre avait été reportée pour cause de nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif lensois. A l'OM, le président Jacques-Henri Eyraud et l'entraîneur André Villas-Boas sont passés par là pour réveiller leurs hommes. Une réaction est évidemment attendue. Steve Mandanda, qui a effectué un dernier test dans la journée, fait son retour dans le but. En l'absence d'Alvaro Gonzalez suspendu, de Jordan Amavi de retour de blessure et de Pol Lirola non qualifié (il n'était pas à l'OM à la date initialement prévue pour la rencontre), la défense sera composée, de droite à gauche, de Hiroki Sakai, Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo.

Dans l'entrejeu, avec la blessure de Boubacar Kamara, c'est le duo Valentin Rongier-Pape Gueye est aligné. À l'animation, Morgan Sanson, pourtant annoncé partant pour 18 M€ à Aston Villa, est préféré à Michael Cuisance. Florian Thauvin et Valère Germain - préféré à Dimitri Payet - auront eux la charge de briller dans leur couloir pour servir un Dario Benedetto récemment secoué par AVB. Les Sang-et-Or, dixièmes de L1, s'avancent eux dans leur 3-4-3 habituel. Devant l'expérimenté Jean-Louis Leca, Jonathan Gradit, Steven Fortes et Massadio Haïdara tiendront l'axe de la défense, aidés sur les ailes par Jonathan Clauss à droite et Facundo Medina à gauche. Au milieu, Cheick Doucouré et Seko Fofana feront bonne garde. Gaël Kakuta, déjà 8 fois buteur cette saison, sera une fois encore à la baguette, derrière la paire Florian Sotoca-Simon Banza.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Gueye - Thauvin, Sanson, Germain - Benedetto

Lens : Leca - Gradit, Fortes, Haïdara - Clauss, Doucouré, Fofana, Medina - Sotoca, Kakuta, Banza