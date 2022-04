Le Barça agit après le problème de supporters allemands au Camp Nou

Jeudi soir, le FC Barcelone est sorti par la petite porte des quarts de finale de la Ligue Europa en s'inclinant contre l'Eintracht Francfort (2-3) au Camp Nou. Si les Allemands ont surpris sur le terrain, menant 3-0 jusque dans les dernières minutes, leurs supporters ont joué un rôle important en donnant de la voix dans les travées de l'enceinte catalane. Et pour cause, ils étaient plus de 30 000 à assister à la démonstration de leur équipe, un nombre plus élevé qu'à l'accoutumée pour une formation loin de ses bases. La raison ? Certains socios du Barça ont en fait revendu leur place à des fans de Francfort. «Nous avions 34 440 billets à vendre, avec des restrictions car ils ne pouvaient pas être achetés avec des cartes de crédit allemandes ou avec une adresse IP allemande. Donc le club n'a pas vendu de billets aux Allemands», a clarifié Joan Laporta ce vendredi.

Le président du club culé, qui s'est dit «triste du résultat» mais aussi «gêné par rapport aux grand nombre de supporters allemands au stade» a aussi rapidement pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. «Les billets seront nominatifs pour les compétitions internationales disputées par le Barça au Camp Nou. Nous n'avons jamais voulu en arriver là car cela dérange et agace les membres qui ont une conduite correcte», a ainsi expliqué Joan Laporta. Reste maintenant à savoir comment cette nouvelle sera accueillie par les principaux concernés du côté du Camp Nou.