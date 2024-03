Rennes - OM : les compositions officielles

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Guela Doué, Warmed Omari, Christopher Wooh et Adrien Truffert. Benjamin Bourigeaud et Baptiste Santamaria constituent le milieu de terrain avec Ludovic Blas et Amine Gouiri dans les couloirs. Devant, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier sont associés.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 4-3-3 avec Pau Lopez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Chancel Mbemba et Quentin Merlin en défense. Le milieu de terrain est composé d’Amine Harit, Geoffrey Kondogbia et Pape Gueye. Devant, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont associés.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Doué, Omari, Wooh, Truffert - Blas, Bourigeaud, Santamaria, Gouiri - Kalimuendo, Terrier

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille : Lopez - Clauss, Meïté, Mbemba, Merlin - Harit, Kondogbia, Gueye - Sarr, Aubameyang, Ndiaye

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15, de quoi parier sur une victoire de l’OM face à Rennes et tenter de gagner jusqu’à 748€.