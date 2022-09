FC Lorient : Régis Le Bris bat un record en Ligue 1

Régis Le Bris vit un véritable conte de fée. Après ses huit premiers matchs en tant qu'entraîneur d'une formation en Ligue 1, il bat déjà un record avec les Merlus. Il s'agit ni plus ni moins du premier entraîneur français du 21e siècle à avoir autant de points (19) après huit matchs de première division. Un début en fanfare qui place Lorient là où personne ne l'attendait avec un technicien, qui n'avait jusque-là, connu que l'équipe réserve ainsi que le centre de formation, dont il a notamment été le directeur.

La suite après cette publicité

Après sa belle victoire hier soir à Auxerre (3-1), Lorient est provisoirement 3e du classement, derrière Marseille et Paris. « On est content pour les supporters, les fans, tous ceux qui aiment le FC Lorient, le club, le staff, sa direction, son président, se réjouit Le Bris dans la foulée de la victoire à l’Abbé-Deschamps [...] On est à 8 journées sur 38, le chemin est plus que long [...] Le jeu et les résultats affichés promettent en tout cas de belles perspectives pour la suite du championnat. »