FAR Rabat : Amine Zouhzouh vise l’Europe

Élu meilleur joueur de la saison en Botola la saison dernière avec 13 buts et 10 passes décisives, Amine Zouhzouh était convoité la saison dernière. Finalement, contrairement à son coéquipier Hamza Igamane qui s’est envolé en Écosse ou il fait désormais les beaux jours des Rangers, le jeune milieu avait été bloqué par son club. Il était resté une saison de plus et avait réussi à faire avec déjà 10 buts et 9 passes décisives cette saison.

De quoi animer le marché des transferts cet été ? Le talentueux milieu a des courtisans en Europe selon nos informations. Getafe et le Betis ont déjà montré un intérêt ces dernières semaines alors que l’OL avait tenté de le récupérer l’été dernier. Des clubs belges veulent aussi saisir la bonne affaire. Actuellement, des clubs du Golfe ont fait des offres au joueur de 24 ans. Reste à savoir comment sa situation va évoluer mais c’est clairement la bonne affaire à saisir dans le championnat marocain, pour un joueur, qui a de nouveau confirmé cette saison toutes les attentes qui étaient placées en lui.