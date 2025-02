L’OGC Nice récupère un ancien club partenaire de l’OM

Décidément, l’OGC Nice et l’OM ne se quittent plus. Après les polémiques déclenchées par la banderole de supporters niçois lors de la venue de Marseille, on apprend que le Gym a signé un partenariat avec le FC Burel, domicilié dans le 13e arrondissement de Marseille. Ce club de quartier, reconnu pour la qualité de ses équipes de jeunes, était libre depuis son retrait de l’accord OM Next Gen. «On était les premiers à signer le partenariat avec l’OM mais au final, on a jugé que certaines exigences n’ont pas été respectées et tous les clubs de la région en font partie. C’est moins valorisant que l’approche de Nice qui en a choisi quatre en France et chez qui on a plus de garanties de voir nos jeunes arriver au haut niveau», justifie le directeur sportif Serge Obre dans La Provence.

La suite après cette publicité

«Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l’OGC Nice. Ce partenariat représente une étape majeure pour notre club et offre d’innombrables opportunités de développement pour nos joueurs. Ensemble, nous partagerons nos valeurs de passion, de respect et d’esprit d’équipe. Nous remercions l’OGC Nice pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Ensemble, nous allons franchir de nouveaux paliers et viser l’excellence», écrit le FC Burel sur ses réseaux. Le club souhaitait notamment conserver ses jeunes pousses jusqu’à 14 ans, avant de partir éventuellement en centre de formation. Cette nouvelle risque de déplaire à l’OM et aux Marseillais.