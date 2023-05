La débâcle de Dortmund choque l’Allemagne, les 3 options du Barça pour l’après-Koundé

Dortmund perd le titre de champion d’Allemagne sur le fil

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a arraché le titre de champion et le conserve donc pour la 11ème saison consécutive. Celui-ci a été offert par le prodige Jamal Musiala dans les derniers instants du match face à Cologne! «Quelle journée», s’enflamme le quotidien Bild ce dimanche ! Le club munichois n’avait pas son destin entre les mains, mais comme à son habitude, le Borussia Dortmund a une fois de plus choké dans le money-time. Le BvB a été incapable de battre Mayence qui ne jouait plus rien et a concédé un triste nul 2-2. Le quotidien Bild est sous le choc et se demande «comment Dortmund a pu gâcher tout ça». C’est le sentiment général qui règne en Europe puisque dans ses pages intérieures, le journal AS évoque aussi le «drame» qu’il y a eu à Dortmund.

Le Barça cherche le remplaçant Koundé

Ces derniers jours, la presse espagnole évoque les envies de départ de Jules Koundé en raison de son rôle sur le terrain. Informations niées par l’intéressé. Pour autant, le journal Sport s’intéresse à l’après Jules Koundé dans ses pages intérieures. 3 noms se dégagent. Foyth de Villarreal et Benjamin Pavard du Bayern. Les deux hommes sont capables d’évoluer aussi en tant que défenseur centraux. La 3ème piste est João Cancelo qui va retourner du côté de Manchester City après un prêt non concluant au Bayern Munich. Le Portugais serait séduit par l’opportunité de rejoindre la Catalogne. Affaire à suivre.

À lire

Le Bayern Munich a déjà un nom pour sa nouvelle direction !

Le PSG tient son 11ème sacre

Le PSG a décroché hier le 11ème titre de son histoire grâce à un match nul 1-1 face à Strasbourg. Lionel Messi a ouvert la marque avant que l’ancien Parisien Kevin Gameiro remette les deux équipes à égalité. Pour le quotidien L’Equipe, «la palme d’or» revient évidemment au PSG qui aura été en tête toute la saison. Les deux bonhommes de cette saison parisienne, Mbappé et Messi sont aussi mis à l’honneur. Pour Le Parisien, c’est «un onzième titre sans éclat», écrit le quotidien régional pour résumé la saison du club parisien. Pour le quotidien l’Alsace, les deux clubs étaient «tous contents» après le coup de sifflet final puisque le RCSA a validé son maintien avec le point du nul. L’heure était évidemment à la fête chez les Parisiens après la rencontre. Sur les réseaux, Kylian Mbappé a fait part de sa joie en revendiquant le titre de plus grand club français pour le PSG.