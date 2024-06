Le vestiaire de la Belgique au bord de l’implosion, la qualification historique de la Géorgie régale l’Europe

Scène surréaliste en Belgique

Ça y est, la phase de poules de l’Euro 2024 vient de se terminer, on connaît les 16 équipes qualifiées pour les 8èmes de finale et il y aura du lourd au programme ! Deuxième de son groupe, l’Equipe de France affrontera la Belgique ! «Les retrouvailles», placarde La Dernière Heure ce jeudi matin. Comme les Français, les Belges ont terminé sur un match nul, 0-0 face à l’Ukraine éliminée. Une qualification évitée de justesse grâce à Casteels comme le relaye la Gazet van antwerpen. Si ce choc a des airs de revanches après la demi-finale perdue des Belges en Coupe du monde 2018, ce sera surtout un choc entre deux nations en grande difficulté. La presse belge n’est pas tendre avec ses joueurs qui a vu «une équipe sans courage, une solidarité abîmée.» Après le coup de sifflet de la rencontre, Kevin de Bruyne et les siens sont partis saluer leurs supporters. Ces derniers ont alors été accueillis par une bronca. Face à cette réaction, le capitaine KDB a craqué et a demandé, avec des grands gestes, à ses troupes de rebrousser chemin ! Un comportement qui a choqué les Belges.

Qualification historique pour la Géorgie !

Emmenée par un trio de feu composé de Kvaratskhelia, Mikautadze et le gardien Mamardashvili, l’équipe sensation de cet Euro a décroché une qualification historique pour sa première participation. Comme le placarde le journal AS, la prochaine destination de l’Espagne sera en gare de Géorgie. Les Espagnols s’attendent clairement à une opposition de taille contre la Géorgie, comme le rapporte le Mundo Deportivo. Bien que ce soit une équipe inexpérimentée, elle compte de nombreux talents. Une chose est sûre, l’Europe se régale à voir jouer Kvara et les siens. La Géorgie sur un nuage, écrit L’Equipe dans ses pages intérieures. Le Corriere dello Sport met en avant la performance stellaire de Kvara à l’heure où ce dernier affole les rumeurs. Si les décideurs parisiens hésitent encore à mettre le paquet sur lui, sa masterclass hier a probablement convaincu ces derniers.

Les coiffeurs du Portugal se font allumer

Face à la Géorgie hier, le Portugal a envoyé ses coiffeurs qui se sont piteusement inclinés sur le score de 2-0. Pour le jornal de Noticias, c’est une prestation «à oublier». Emmenée par un Cristiano Ronaldo très nerveux comme le rapporte O Jogo, la Seleção a connu une sacrée désillusion. Le 50e match de CR7 dans les grandes compétitions nationales ne restera assurément pas dans les annales. Le capitaine de l’équipe portugaise a terminé pour la première fois une phase de groupes sans marquer de but. A Bola préfère retenir l’essentiel, à savoir la qualification et qu’il n’y a pas de blessé. D’habitude, c’est CR7 qui est pris pour cible sauf que là c’est plutôt Antonio Silva qui prend cher cher ce jeudi matin. «Antonio n’est pas un saint», placarde le journal Record. Le défenseur du SL Benfica est passé à côté de son match, provoquant un penalty. Clairement, ce dernier a loupé sa chance de bousculer la hiérarchie, Pepe peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles, même à 41 ans.