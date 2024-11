PSG : la réaction à chaud de Vitinha

Vitinha a été le premier Parisien à s’exprimer après la défaite du PSG face au Bayern Munich. Et le milieu portugais semblait particulièrement marqué après cette nouvelle contre-performance. « C’est difficile de parler. On a tout donné. On sort avec l’impression que le match sans le rouge… Après c’était difficile avec les efforts à faire en plus. La première mi-temps, c’est un match de pressing des deux équipes, difficile à jouer. Ils ont créé plus d’occasions mais ils n’ont marqué que sur corner. C’est difficile », a-t-il commencé par dire, avant de défendre son équipe.

La suite après cette publicité

« Non moi je continue à dire qu’on a une très bonne équipe et qu’on peut battre les meilleures équipes. Malheureusement on n’a pas de chance dans cette Ligue des Champions. Là avec le rouge on n’a pas de chance, ça devient difficile. Bien sûr, on ne peut pas le masquer, la situation est difficile, il reste 3 matches, il faut les gagner », a-t-il conclu au micro de Canal+.