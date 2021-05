Kylian Mbappé fait mariner le PSG

La suite après cette publicité

Hier soir, les patrons de TF1 ont dû se frotter les mains. Outre le fait d’avoir été la chaine ayant co-diffusée l’annonce de la liste des 26 Bleus retenus par Didier Deschamps pour remporter l’Euro 2020, le média a su appâter le chaland en annonçant une interview exclusive de Kylian Mbappé. De quoi mettre toutes les rédactions en état d’alerte et être certain de réaliser un carton d’audience.

À l’heure où l’attaquant du Paris Saint-Germain (26 buts en 30 matches de Ligue 1 cette saison) n’a toujours pas tranché sur son avenir, la perspective de le voir faire une hypothétique annonce à ce sujet a forcément attiré du monde. Au final, l’international tricolore (42 sélections, 16 buts) a surtout affiché ses grandes ambitions, à savoir l’Euro 2020 et le Ballon d’Or. Pour l’annonce d’une prolongation ou d’un départ, on repassera.

Ce matin, Le Parisien en a dit un peu plus. En clair, le natif de Bondy n’a toujours pas tranché sur son avenir et, sauf surprise, il ne le fera pas avant l’Euro, alors que Leonardo, le directeur sportif du PSG, espérait une décision plus rapide. La raison ? C’est toujours un peu la même. Mbappé donne sa priorité au PSG, mais il veut être concrètement fixé sur le contenu du prochain mercato estival du club de la capitale.

Mbappé attend un signe fort du PSG

Mbappé a, comme bon nombre d’observateurs, remarqué que l’effectif parisien devait être sérieusement étoffé à certains postes comme celui de latéral et dans l’entrejeu. Prêt à rester en France, Mbappé attend un signe fort, même s’il convient de rappeler que son éventuelle prolongation et celle ce Neymar risquent de réduire le budget mercato des Rouge-et-Bleu. Mais ce n’est pas tout.

S’il est disposé à signer un nouveau bail, l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco ne compte pas imiter Neymar. Alors que le Brésilien a accepté de se lier au PSG jusqu’en 2025, le Français, dont le contrat expire en 2022, aimerait prolonger jusqu’en 2023. L’objectif est simple (et a d’ailleurs déjà été évoqué) : pouvoir rester à Paris une saison de plus pour ensuite pouvoir rejoindre un autre grand d’Europe sans être « prisonnier » d’un contrat longue durée. À suivre.