OM : Roberto De Zerbi reste flou au sujet de Luiz Felipe

Présent en conférence de presse avant de défier l’AS Saint Etienne dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le cas Luiz Felipe Ramos, arrivé lors du mercato hivernal. Face aux journalistes, le technicien italien a cependant maintenu le flou quant aux débuts du défenseur de 27 ans.

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas encore, l’important pour moi est de prendre les trois points demain (samedi, ndlr), c’est tout ce qui compte pour moi, il faut qu’on soit à 9 points du troisième à 19h. Felipe, c’est un joueur très important, très fort, il a de la qualité, de l’expérience, il sera important, je pense que c’est un transfert sous estimé car c’est un grand joueur. Pour ses débuts, on verra si c’est demain ou plus tard contre Auxerre, on verra». Patience donc…

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un score de 2-1 entre l’OM et ASSE vous rapporte jusqu’à 770€