Real Madrid - Girona : les compositions officielles

Les Merengue resteront-ils sur le trône ? À 18h30, le Real Madrid accueille Gérone pour le compte de la 24e journée de LaLiga et les deux équipes se battent pour la première place. Les Madrilènes, qui restent sur 17 matches de championnat sans défaite, comptent 58 points tandis que les Blanquivermells, qui n’ont perdu aucune de leurs 15 dernières rencontres dans l’élite, ont 56 unités et donc deux longueurs de retard sur leur adversaire du jour. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30.

Pour ce match, Carlo Ancelotti fait encore face à une hécatombe en défense puisque Courtois, Militao, Alaba, Rüdiger et Nacho sont blessés. Le technicien italien démarre donc la rencontre sans défenseur central de formation et aligne la charnière inédite Tchouaméni-Carvajal. Lucas Vazquez débute donc en latéral droit tandis que Vinicius, forfait au dernier match, reprend sa place sur le front de l’attaque aux côtés de Rodrygo. En face, Michel ne peut toujours pas compter sur David Lopez et fait face aux suspensions de Blind et Herrera, ainsi Juanpe et Martin les remplacent en défense centrale et au milieu de terrain tandis que Portu évoluera en meneur de jeu derrière Dovbyk, de retour de blessure.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Carvajal, Tchouaméni, F.Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr

Girona : Gazzaniga - Couto, Garcia, Juanpe, Gutierrez - Martin, A.Garcia - Tsygankov, Portu, Savio - Dovbyk