Les supporters de Manchester City et United s’allient en faveur de Gaza

Alors que se jouait l’un des matchs au sommet de Premier League entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford, Manchester City doit en ce moment supporter leur rival de Manchester pour espérer remporter le titre. Mais avant la partie, les supporters se sont associés pour un tout autre combat. Cityzens et Red Devils ont défilé ensemble pour soutenir Gaza et afficher leur solidarité pour les victimes du conflit israélo-palestinien.

« A CITY UNITED 4 GAZA » (une ville unie pour Gaza) pouvions-nous lire aux abords du stade de Manchester United. La banderole est à l’initiative d’un groupe communautaire de supporters de football du Grand Manchester œuvrant à se mobiliser pour la Palestine. Ils étaient déjà présents lors du match contre Arsenal, cette fois-ci aux abords de l’Etihad Stadium.