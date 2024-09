Man United : des nouvelles du porté disparu Tyrell Malacia

Voilà 18 mois que Tyrell Malacia a disparu des radars avec Manchester United. Blessé à répétition, le défenseur gauche néerlandais n’a plus foulé les terrains depuis et les nouvelles se faisaient rares ces derniers temps sur son état. Finalement, les Red Devils sont sortis de leur silence ce vendredi sur leur site officiel. Ainsi, on y apprend que l’ancien de Feyenoord est proche d’un retour.

Erik Ten Hag a donné des nouvelles rassurantes sur le joueur de 25 ans : «bien sûr, nous voulons le motiver à revenir, mais ce n’est pas si facile quand on est absent si longtemps. Cela fait plus d’une saison maintenant, depuis sa blessure, qu’il revient, mais il travaille très dur, il progresse vraiment bien en ce moment. Il fait de grands progrès, donc nous pensons que, dans un court délai, nous pouvons nous attendre à ce qu’il participe à l’entraînement de l’équipe, et c’est un talent, c’est naturel. J’espère aussi qu’il pourra bientôt revenir sur le terrain.»