Christophe Dugarry cartonne Noël Le Graët

Les clubs de Ligue 2 souhaitaient un championnat 2020/2021 à 22 équipes permettant ainsi le maintien de Le Mans FC et d'Orléans. La Ligue de Football Professionnel était favorable à cette décision, mais au final c'est la Fédération Française de Football qui a eu le dernier mot. Sous l'impulsion de son président Noël Le Graët, l'institution qui gère le football français s'est opposée à ce changement de championnat. «Réuni ce jour, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a décidé, en vertu de l’article 199 des règlements généraux de la FFF, de réformer la décision de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel en date du 20 mai 2020 adoptant un nouveau format de championnat de Ligue 2 à 22 clubs, sans descente, pour la saison 2020-2021. En conséquence, les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020-2021.» pouvait-on lire dans un communiqué sur le site de la FFF.

Une décision qui n'a pas plu au Champion du monde 1998, Christophe Dugarry qui n'a pas manqué de le faire savoir dans son émission Team Duga sur RMC Sport L'ancien attaquant de Bordeaux et du FC Barcelone a particulièrement critiqué Noël Le Graët doutant de ses compétences en matière de football : «entre la Fédération et la Ligue, il fallait bien quelqu'un qui tranche. Mais j'ai arrêté de croire à la compétence du président Le Graët pour parler de football depuis qu'il a milité de toutes ses forces pour maintenir Raymond Domenech après le fiasco en équipe de France. En 2008, après l'échec de l'Euro, Noël Le Graët, alors vice-président de la FFF, avait effectivement apporté son soutien à Raymond Domenech, qui avait été maintenu dans ses fonctions de sélectionneur des Bleus lors d'un conseil fédéral de la fédération. C'est un excellent politicien. Je ne sais pas par quel coup de baguette magique il s'est retrouvé président de la fédération. Il n'aurait plus jamais dû être dans le football. Il fait de la politique. Il n'a pas fait tout ce qu'il a fait dans l'intérêt du football. À travers ce veto, il maintient sa décision prise pour le foot amateur.»