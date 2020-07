Les compositions de Juventus - Torino sont tombées

Leader de la Serie A, la Juventus compte pour le moment quatre points d'avance sur son dauphin, la Lazio. Et pour le compte de la 30e journée de championnat, les Bianconeri vont disputer un derby face au Torino. Maurizio Sarri organise alors son équipe dans un 4-3-3 classique avec Gianluigi Buffon dans les buts. Le portier transalpin est devancé par Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Danilo. Aligné en sentinelle, le futur Barcelonais Miralem Pjanic est accompagné par Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot au cœur du jeu. Enfin, le trio d'attaque est constitué de Federico Bernardeschi, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.

De son côté, le Torino opte pour un 3-5-2 avec l'ancien Parisien Salvatore Sirigu dans les cages. Armando Izzo, Lyanco et Gleison Breimer forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par Lorenzo De Silvestri et Alejandro Berenguer alors que Sasa Lukic, Soualiho Meïté et Ola Aina se retrouvent dans l'entrejeu. Simone Verdi et Andrea Belotti sont positionnés en pointe de l'attaque.

Les compositions :

Juventus : Buffon - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Torino : Sirigu - Izzo, Lyanco, Bremer - De Silvestri, Aina, Lukic, Meité, Berenguer - Verdi, Belotti