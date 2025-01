Le PSG s’active pour le meilleur buteur du championnat russe

Pas forcément réputé pour faire des folies en hiver, le PSG pourrait tout de même se montrer un peu plus actif qu’à l’accoutumée, et tous sens confondus. Pas de secret : le club de la capitale s’échine à trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, devenus persona non grata aux yeux de Luis Enrique. Le premier plaît beaucoup en Angleterre, en Allemagne et en Italie, un peu comme le second d’ailleurs, pisté par Aston Villa, Tottenham, Naples mais aussi plusieurs formations turques.

Au rayon des arrivées, il se murmurait que la direction parisienne envisageait d’attirer un nouvel ailier gauche pour concurrencer Bradley Barcola, mais aussi un défenseur central. L’idée de voir un numéro 9 débarquer a pareillement fait surface, mais difficile d’imaginer un Osimhen ou un Vlahovic débarquer en janvier, surtout lorsqu’on voit les profils privilégiés par Luis Enrique au poste. D’autres pistes moins onéreuses pourraient néanmoins être étudiées, et à en croire la presse russe, l’une d’elles mènerait déjà au Spartak Moscou.

Il empile les buts en Russie

Ce jeudi, le média Sport Express fait état d’un intérêt «sérieux» de Paris pour Manfred Ugalde. Auteur de 15 pions en 18 matches de championnat cette saison (son club est 3e et joue le titre en Russie), l’attaquant costaricain de 22 ans est tout simplement le meilleur buteur de D1 russe. Ces dernières semaines juste avant la longue trêve hivernale, il s’était encore illustré en inscrivant un quadruplé face au Lokomotiv Moscou. De quoi susciter l’intérêt d’autres clubs, à l’image de Monaco, qui s’est finalement tourné vers la piste Mika Biereth.

Révélé à Twente, Ugalde est aujourd’hui estimé à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le média Sport Express en parle comme une piste creusée par Paris en cas de départ de Kolo Muani, mais reste à savoir si la direction parisienne dépassera le stade du simple intérêt. En tout cas, voir un joueur du championnat russe débarquer à Paris ne serait pas une première, Leandro Paredes ou Matvey Safonov ayant déjà emprunté la passerelle par le passé.

