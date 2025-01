Le PSG a fixé le prix de Randal Kolo Muani

En attendant que les prochains jours nous aident à mieux savoir où s’écrira l’avenir de Randal Kolo Muani, l’international français reste plongé dans son mutisme. Ce qu’on ne pourra pas lui reprocher, puisque depuis le début de saison, le clan RKM n’a jamais cherché à s’apitoyer sur son sort ou laisser filtrer l’idée que quelqu’un chercherait à lui savonner la planche. Au contraire, lors des trêves internationales, l’attaquant de 26 ans avait martelé son désir de renverser la situation au PSG, et de gagner la confiance de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

En vain, étant donné que l’Asturien a récemment fait le choix de l’écarter de ses groupes. Un signe qui traduit bien le décalage abyssal entre le profil de Kolo Muani et le portrait-robot dressé par Luis Enrique pour le poste de numéro 9. Et visiblement, il n’y a aucune raison que les mêmes causes ne continuent pas de produire les mêmes conséquences, puisque Gonçalo Ramos fait désormais aussi les frais des choix de Luis Enrique, même en marquant des buts en sortie de banc.

Une grosse concurrence et 60 millions d’euros espérés par Paris

Concernant Randal Kolo Muani, un élément acheté 95 millions d’euros il y a un an et demi, mais dont l’arrivée répondait surtout à un caprice de Nasser Al-Khelaïfi, la pilule est dure à avaler… Aujourd’hui, l’objectif de Paris est forcément de perdre le moins d’argent sur le futur transfert de son international (27 sélections, 8 buts). L’idée de le céder en Premier League a évidemment germé en interne, d’autant que Manchester United, Tottenham, Aston Villa ou encore Chelsea ont dernièrement pris la température.

La suite après cette publicité

En parallèle, d’autres clubs comme le Bayern Munich, Leipzig, l’AC Milan ou la Juventus, dont nous vous informions récemment des intérêts, continuent de surveiller le dossier, de près ou de loin. Mais tous sont dorénavant prévenus : il faudra sortir le chéquier. Car selon le journal L’Équipe, Paris espère au moins récupérer 60 millions d’euros sur le transfert d’un élément sous contrat jusqu’en 2028. Un transfert sec sera privilégié par le club de la capitale, même si un prêt avec option d’achat pourrait aussi répondre aux attentes de Paris, à certaines conditions…