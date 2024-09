Le choix surprenant de Joselu pour le Ballon d’Or

Dans un entretien accordé au journal As, Joselu a donné le nom du joueur à qui il donnerait le Ballon d’Or 2024. L’ancien attaquant du Real Madrid a donné un nom très surprenant au quotidien ibérique. Il ne le donne ni à Vinicius, ni à Bellingham, ni à Rodri.

« À Carvajal, sans hésiter. Il a remporté tous les titres la saison dernière et a commencé cette saison en remportant la Super Coupe d’Europe. En outre, il a également remporté le Championnat d’Europe, une compétition au cours de laquelle il a marqué comme il l’a fait en finale de la Ligue des champions. Et tout cela en tant que défenseur. Je pense que le Ballon d’Or devrait le reconnaître et accorder plus d’attention à ces joueurs qui, comme lui, sont presque en voie d’extinction. Nous n’avons d’yeux que pour les attaquants, pour ceux qui marquent beaucoup de buts. Mais le fait de jouer comme défenseur au Real Madrid a beaucoup de mérite et mérite d’être reconnu », a révélé l’ancien joueur du Real Madrid, sur son beau-frère.