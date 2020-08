RB Leipzig-Atlético de Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Suite des quarts de finale de la Ligue des Champions avec le duel entre le RB Leipzig et l'Atlético de Madrid. Un choc inattendu à ce niveau de la compétition et probablement moins suivi par le grand public mais loin d'être inintéressant. Entre le football très vertical du club allemand et la solidité à toute épreuve des Colchoneros, l'opposition promet du suspense. Commençons par le onze probable de la formation allemande entraînée par Julian Nagelsmann.

Ce dernier a perdu son arme offensive numéro 1, Timo Werner, qui a décidé de rejoindre Chelsea sans finir la campagne européenne malgré l'autorisation des Blues. Un coup dur que Nagelsmann va devoir compenser. Avec qui ? Poulsen et Schick postulent pour la place vacante et selon la presse allemande, c'est le deuxième qui a l'avantage. Mais reculons sur le pré pour débuter par le gardien, le solide Gulasci, fidèle au poste. Devant lui, une défense à trois avec Halstenberg et Klostermann pour entourer Upamecano.

Diego Simeone a du choix

Sur les ailes, utilisés en piston, on devrait retrouver Angelino à gauche et le Français Mukiele à droite. Au milieu, Kevin Kampl et Marcel Sabitzer, élément majeur du RB Leipzig, feront la paire. Et qui pour animer le secteur offensif ? L'ancien Parisien Christopher Nkunku est attendu, et pourrait être épaulé par Dani Olmo, en soutien de Schick. Côté Atlético, le coach Diego Simeone peut s'appuyer sur presque tout son effectif. Presque puisque Vrsaljko et Angel Correa sont indisponibles et mis à l'écart après avoir été testés positifs au coronavirus.

Cela ne change pas tant que ça les plans du Cholo qui pourra compter sur Oblak dans les buts, avec la charnière Savic-Gimenez devant lui, Lodi à gauche et Trippier à droite. Au milieu, Saul Niguez sera associé au Mexicain Herrera, avec Koke à droite et Carrasco à gauche. Devant, Marcos Llorente, le héros d'Anfield, devrait encore jouer son rôle hybride, avec à ses côtés Diego Costa. Morata et João Felix débuteraient donc sur le banc de touche.