PSG : Thiago Silva allume Unai Emery

Pas prolongé par le Paris Saint-Germain, Thiago Silva s'est engagé avec Chelsea, après une aventure de 8 saisons dans la capitale. Lors de ce long passage, il a connu pas moins de 4 entraîneurs différents (Ancelotti, Blanc, Emery et Tuchel), avec plus ou moins de réussite. Dans une interview à France Football, le défenseur brésilien est revenu sur les années Emery et sur ses relations avec l'actuel coach de Villarreal.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas réellement accroché avec la manière du Basque de gérer son cas : « on n'était pas souvent d'accord. Il était le "commandant", donc je respectais son autorité, mais… Lors du match aller contre le Real Madrid (8e de finale de Ligue des Champions en 2018), il m'a laissé sur le banc car il avait besoin d'un défenseur gaucher. C'était son excuse. C'est la première fois que j'en parle mais j'ai eu du mal à le digérer. On a perdu 3-1. Au retour, il me titularise ! C'est le genre de chose qu'un joueur ne comprend pas. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres ». La collaboration avec Emery ne restera donc pas l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière.