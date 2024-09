LdC : Lucas Chevalier voit les choses en grand pour le LOSC

Ce mardi, le LOSC fait son retour en Ligue des Champions. Après une saison remarquable sous les ordres de Paulo Fonseca, les Dogues feront face au Sporting Portugal pour leur entrée en lice sous l’égide de Bruno Génésio. Face à un club lisboète qui tourne comme une horloge suisse sous l’impulsion d’un Viktor Gyokeres impressionnant, les Nordistes pourraient être mis en difficulté. Pourtant, l’optimisme est de mise du côté de Lille. Interrogé par L’Équipe ce mardi, Lucas Chevalier, le portier lillois, a affirmé qu’il voyait le LOSC faire de grandes choses en C1 cette saison :

«On n’est pas favoris mais je suis persuadé que contre les grosses équipes, on peut faire quelque chose. Je ne dis pas sur les quatre chocs mais on a des arguments à faire valoir. On aura peut-être l’avantage d’être sous-estimés. On peut surprendre par le jeu produit. Jouer la Ligue des champions, c’est déjà comme un titre en fait, au vu du parcours d’un club qui après avoir été champion a dû se régler financièrement, a fait des paris sur de jeunes joueurs. Je veux franchir le plus d’étapes possible avec ce club pour pouvoir le marquer. Je n’ai pas de plan de carrière, seulement des objectifs, et j’essaie de viser la bonne direction.» Premier élément de réponse ce mardi à 21h.

