Sporting CP, Suède : personne ne peut arrêter la machine à buts Viktor Gyökeres

L’homme d’une saison ? À cette question Viktor Gyökeres a envie de dire non ! S’il a été époustouflant la saison dernière avec le Sporting CP où il aura marqué 43 buts et délivré 15 passes décisives en 50 matches, permettant notamment de remporter le championnat portugais, l’attaquant de 26 ans avait déjà brillé par le passé. Certes, c’était en Championship avec Coventry où il aura agité les compteurs (22 buts et 12 offrandes en 50 matches lors de la saison 2022/2023 et 18 buts et 5 offrandes en 47 matches lors de la saison 2022/2023). Et pour les plus sceptiques, le début de saison 2024/2025 est là pour rappeler qu’il est l’un des meilleurs attaquants de la planète à l’heure actuelle.

Après un mercato estival bien moins agité que prévu où sa clause de 100 millions d’euros a refroidi les prétendants, le natif de Stockholm a vite remis l’église au centre du village. Sur les 8 matches qu’il a disputés sur ce début de saison, il a tout simplement été impliqué sur au moins un but à chaque fois. Deux passes décisives contre le FC Porto en Supercoupe du Portugal (défaite 4-3 aux prolongations), un but et une offrande contre Rio Ave (3-1) pour lancer la saison avant un doublé contre le Nacional (6-1) et un triplé face à Farense (5-0), c’était l’idéal. Il a ensuite marqué contre Porto (2-0) avant d’impressionner aussi avec la Suède où il a marqué contre l’Azerbaïdjan tout en délivrant deux offrandes à Alexander Isak (3-1) puis il a vu double contre l’Estonie (3-0) avant de marquer encore contre Arouca (3-0). Son bilan en club est de 8 buts et 3 offrandes en 6 matches et celui-ci grimpe à 11 réalisations et 5 offrandes en 8 rencontres si on prend en compte les matches avec la Suède.

Une saison avant le grand saut

Et alors qu’il est resté à quai cet été, les rumeurs de transfert sont reparties dès que ses performances sont revenues. Dernièrement, c’est Arsenal qui a été lié à l’attaquant à la clause de 100 millions d’euros avec une possible approche en hiver même si ce ne sera pas simple. Finalement pas une mauvaise nouvelle pour son coach Ruben Amorim qui avait des options pour le remplacer, mais qui sera bien content de pouvoir conter sur Viktor Gyökeres une saison supplémentaire : «le maintien de Viktor Gyökeres est peut-être plus important que le fait que nous dépensions son argent pour deux attaquants.» Le début de saison de celui qui a été élu joueur du mois d’août en Liga Portugaise confirme cela. Sur sa série, Viktor Gyökeres va tenter de faire encore mieux que la saison dernière et il est parti sur de hautes bases. Il disputera également la Ligue des Champions avec un premier match ce mardi contre Lille. Une compétition qui peut permettre de dissiper les derniers doutes sur sa faculté à atteindre le niveau supérieur. «Probablement, s’il effectue une grande Ligue des Champions, qui est la grande vitrine du football, où les joueurs se distinguent au niveau international. Je pense que le Sporting peut avoir une forte demande pour vendre le joueur», a notamment déclaré l’ancien coach du Sporting CP Augusto Inácio sur Antena 1.

Le joueur a d’ailleurs évoqué sa situation avant d’affronter Lille et le moins que l’on puisse dire c’est que le Suèdois n’est pas particulièrement pressé de partir : «oui, la clause libératoire de mon contrat est élevée, mais je suis heureux au Sporting. Je n’ai eu aucun problème lorsque j’ai dû rester ici pour une saison supplémentaire. Ma valeur est là et c’est tout pour l’instant, nous verrons quand quelque chose se passera.» De son côté, le président du Sporting CP, Frederico Varandas a aussi pris la parole sur Thinking Football pour évoquer le cas Viktor Gyökeres : «l’âge du joueur est aussi, évidemment, une variable très importante, mais pour ce que ça vaut, j’ai vu des joueurs inférieurs, pour moi, être transférés pour des prix supérieurs à 100 millions, j’ai aussi vu de grands joueurs être transférés pour moins de 100 millions. Le Sporting est très heureux d’avoir Gyokeres car il montre qu’il est très heureux d’être au Sporting.» La balle est dans le camp de Viktor Gyökeres s’il veut atteindre l’échelon supérieur. Mais avec lui comme souvent, elle risque bien de terminer au fond des filets.