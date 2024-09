Pep Guardiola rapporte une fortune à Manchester City, Arsenal veut un buteur à 100M€

Jackpot pour Manchester City

Tout va bien pour Manchester City et les années à venir sont prometteuses. Selon le Mirror, Guardiola a rapporté près de 350M€ à son club. Grâce à son style de jeu et ses nombreux succès, Pep a permis à City de développer des sources de revenus commerciaux lucratives, stimulées encore plus par sa capacité à générer des sommes énormes grâce au trading de joueurs. City a gagné plus de 165M€ millions sur le marché des transferts estival. Le club a enregistré des bénéfices de 150M€ au cours des deux dernières années, ce qui le mettra en position de force lorsque les nouvelles règles financières de l’UEFA seront resserrées l’année prochaine. De quo faire encore des mercatos XXL et rester au sommet.

Viktor Gyökeres dans le viseur des Gunners

Record met à l’honneur Gyökeres sur sa une et fait un point sur sa situation avant son match face à l’Estonie avec la Suède ce soir. Auteur d’un début de saison dingue avec 8 buts et 5 passes décisives en 6 matches, le buteur a été interrogé sur sa clause libératoire de 100M€ qui a fait fuir plusieurs clubs européens intéressés cet été. Le joueur, heureux au Sporting et proche d’une revalorisation salariale, a malgré tout déclaré que cette clause était trop élevée et qu’il ne se ferme aucune porte lors de la prochaine fenêtre de mercato. Désireux de progresser, il pourrait avoir envie de rejoindre un grand championnat européen. Ça tombe bien pusqieu selon le Daily Express, Arsenal se tient prêt à l’accueillir et pourrait passer à l’action dès cet hiver.

Hécatombe de blessure

Didier Deschamps ne pourra pas s’appuyer sur Warren Zaire Emery, touché au mollet gauche. Le titi parisien est incertain face à Brest. Terrible nouvelle pour le PSG qui déplore aussi les blessures de Désiré Doué et de Vitinha avec le Portugal. Les autres clubs ne sont pas épargnés. Il y a eu Éder Militão, Arda Guler, Dani Ceballos et Aurélien Tchouameni pour le Real et Dani Olmo et Fermin Lopez pour Barcelone. Un casse-tête pour les entraîneurs qui se plaignent déjà d’un calendrier surchargé.