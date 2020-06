Timo Werner a signé un contrat XXL avec Chelsea !

La suite après cette publicité

Belle prise. Quelques mois après avoir bouclé le transfert de l'international marocain Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax Amsterdam, Chelsea s'offre aujourd'hui Timo Werner. Les Blues, qui viennent d'annoncer la nouvelle sur leur site officiel, ont mis un peu moins de 60 M€ sur la table pour finaliser la venue de l'attaquant de 24 ans du RB Leipzig.

Auteur d'une excellente saison (26 buts en 32 matches de Bundesliga), l'international allemand (29 sélections, 11 buts), courtisé pendant de longs mois par Jürgen Klopp et Liverpool ou encore le Bayern Munich, s'est finalement engagé avec les Londoniens jusqu'en juin 2025. Il arrivera en juillet, après la fin de la Bundesliga, et ne disputera donc pas la fin de la Ligue des Champions avec Leipzig.

Un arme de plus pour Lampard

Ce gros coup et ces gros chèques (il percevra aussi un salaire avoisinant les 10 M€ par an) sont un nouveau signe fort de l'engagement de Roman Abramovich chez les pensionnaires de Stamford Bridge, qui avait un temps été remis en question en raison de ses soucis administratifs en Angleterre.

Frank Lampard peut lui se frotter les mains car l'arrivée du natif de Stuttgart lui offre de nouvelles possibilités sur le plan offensif. Polyvalent, ce dernier peut en effet évoluer en pointe et concurrencer Olivier Giroud, Tammy Abraham et Michy Batshuayi tout comme jouer sur les ailes, où Willian et Pedro, en fin de contrats en juin, pourraient s'envoler sous d'autres cieux cet été.