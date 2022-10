PSG : Thierry Henry recadre Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier, Marca a balancé une sacrée bombe. Le média espagnol a révélé que Kylian Mbappé (23 ans) veut quitter le PSG dès le mois de janvier. Le Français, qui se sent trahi par sa direction, en a assez et regrette d'avoir prolongé son contrat. Une information que nous avons confirmé. Dans la foulée, Luis Campos, qui veut également partir si KM7 s'en va, est venu jouer les pompiers de services au micro de Canal+. Avant le match face à Benfica, le Portugais a indiqué que l'attaquant n'avait jamais demandé à partir. Quoi qu'il en soit, le cas Mbappé fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreuses réactions, notamment celle de Thierry Henry. Au micro de CBS, le champion du monde 98, qui a eu une bonne relation avec KM7, lui a fait la leçon. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

«Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. (...) Je n'ai entendu personne dire : "Oh, quel geste sympa" de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi. Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat.» Le message est passé !