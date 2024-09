Le cri de désespoir alarmant du syndicat des joueurs à la FIFA

Le nouveau rapport de la FIFPRO, le syndicat international des footballeurs professionnels, met en lumière les inquiétudes largement répandues concernant la charge de travail excessive des joueurs, soulignant à quel point les exigences croissantes des compétitions compromettent leur santé et leur bien-être. Le suivi de la charge de travail des joueurs 2023-2024 (rapport PWM) révèle que certains joueurs bénéficient de moins d’un jour de repos par semaine, en violation des normes internationales de santé et de sécurité. Pour mieux illustrer le problème, la FIFPRO a pris pour exemple les cas de trois joueurs : Julián Álvarez a affiché un compteur de 75 apparitions et 83 convocations au total la saison dernière avec Manchester City et l’Argentine. Takumi Minamino a pu profiter d’une seule journée de repos après son dernier match avec le Japon en Coupe d’Asie et a repris ses activités en Principauté dès le lendemain. Cristian Romero, défenseur central de l’Albiceleste et de Tottenham, a parcouru plus de 162 000 kilomètres uniquement pour des déplacements professionnels au cours de la saison 2023-24, y compris de nombreux déplacements à travers différents fuseaux horaires.

Stéphane Burchkalter, secrétaire général par intérim de la FIFPRO, a exhorté les autorités du football à prendre des mesures urgentes pour établir des réglementations protégeant le bien-être des joueurs : « Nous demandons aux instances dirigeantes du football d’intervenir d’urgence et d’établir des règlements et des procédures collectives qui protègent le bien-être des joueurs. Le bien-être physique et mental des joueurs doit être une priorité si nous voulons maintenir l’intégrité du jeu. La cannibalisation du calendrier des compétitions pousse les joueurs au-delà de leurs limites et empiète sur leur vie privée. Nous avons besoin de garanties pour limiter les déplacements des joueurs, leur assurer des périodes de repos et leur permettre une récupération adéquate afin qu’ils puissent atteindre leur meilleur niveau de performance », a-t-il déclaré.

Le rapport qui accable la FIFA

Avec plus de 1 500 joueurs suivis, le rapport PWM a révélé que 54 % d’entre eux sont confrontés à une charge de travail excessive, avec près d’un tiers participant à plus de 55 matchs dans une saison. De plus, de nombreux joueurs ont subi des séquences d’au moins six semaines consécutives de matches, ce qui rend clairement difficile une récupération adéquate. L’analyse montre également à quel point les compétitions internationales contribuent de manière significative à la pression du temps sur les joueurs. Pour ceux qui ont une charge de travail excessive, 30 % des matches sont des matches internationaux, ce qui implique un engagement considérable en dehors des compétitions avec les équipes des clubs. Par rapport à ce qui a été observé, l’absence de contrôle adéquat en matière de santé et de sécurité au travail dans le football est évidente. L’écart entre ceux qui planifient les compétitions et ceux qui les vivent se creuse de plus en plus. En outre, les perspectives pour les saisons 2024-25 et 2025-26 prévoient une congestion encore plus importante en raison de l’expansion des compétitions internationales avec notamment la Coupe du Monde des Clubs.

Le nombre de matches joués par les joueurs pour ces saisons devrait atteindre de nouveaux sommets, avec près ou même plus de 80 matches par saison pour certains joueurs, comme Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay), Nicoló Barella (Inter/Italie) et Phil Foden (Manchester City/Angleterre). Alexander Bielefeld, directeur de la politique mondiale et des relations stratégiques de la FIFPRO pour le football masculin, a déclaré : « Le fossé entre ceux qui planifient et programment les compétitions internationales complexes et ceux qui les jouent et les vivent n’a jamais été aussi grand, comme l’ont encore souligné les dernières remarques des joueurs et des entraîneurs au début de cette saison. Il est essentiel que nous comblions ce fossé et que nous commencions à donner la priorité à la santé, au bien-être et à la performance des joueurs. » Pour mieux alarmer, la FIFPRO va plus loin et a ainsi commandé une étude indépendante à des chercheurs de l’université belge KU Leuven afin d’examiner, de manière critique, si et comment les règles et les normes de sécurité et de santé au travail sont appliquées dans l’industrie du football. Les résultats de l’étude seront publiés dans les semaines à venir.