Crampons Nike : la Mercurial KM révélée au grand jour pour son égérie Kylian Mbappé

Nike a dévoilé ses nouveaux crampons, la Mercurial KM, chausse signature de l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Avec un doublé face à la Juventus Turin mardi soir pour la première journée de la Ligue des champions, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a commencé sa campagne européenne de la plus belle des manières au Parc des Princes. Avec une nouvelle paire aux pieds.

Une nouvelle chaussure signature

En effet, le champion du monde 2018 a signé ses deux premières réalisations face à la défense bianconera avec la Mercurial KM avec un coloris exclusif, soit quelques semaines après la sortie de l'Air Zoom Mercurial, qu'il portait depuis le début de son exercice 2022/2023.

Pour sa sixième paire exclusive, le buteur parisien hérite d'une chaussure multicolore et retrouve le violet, qu'il a déjà arboré avec la Mercurial Vapor 11 en 2016. Ajoutons à cette couleur le grenat à l'entrée de la chaussure, le doré présent sur les bords du logo de l'équipementier, du bleu et rouge sur le talon et l'inscription Air de l'autre côté, bordée d'or.

La marque KM s'impose chez Nike

Nike a d'ailleurs fait le choix de dévoiler la paire spéciale pour le joueur de 21 ans, avant même de révéler celle qui ornera l'attaquant-vedette de Manchester Cristiano Ronaldo, également l'une des égéries de l'équipementier américain. Un choix fort de sa part, qui permet à la marque KM de s'y imposer.

En effet, en plus des crampons, Mbappé aura également des protège-tibias et un sac à dos à son effigie, tous deux en grenat, rappelant ainsi la gamme de couleurs présente sur ses nouvelles chaussures. Une collection complète pour mettre en lumière sa nouvelle égérie.

