Le Bayern Munich lâche ses vérités sur Davies, Müller et Tel

De passage en conférence de presse ce vendredi aux côtés de Vincent Kompany, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a fait un point sur le dossier Alphonso Davies. « Ce n’est pas un secret que nous discutons avec les agents des joueurs dont les contrats arrivent à échéance. Nous avons un match samedi, donc j’exclus qu’il se passe quoi que ce soit cette semaine. Ce sur quoi nous sommes tous d’accord, c’est que nous n’aborderons pas la phase des matches importants sans décision (de sa part, ndlr). Tout le monde a intérêt à ce que nous réussissions une deuxième partie de saison avec le Bayern Munich. Nous essayons de satisfaire toutes les parties.»

Il a ensuite évoqué le cas de Thomas Müller, lui aussi en fin de contrat. « C’est une figure emblématique du FC Bayern et il le restera. Il a tout vécu avec ce club. Il est extrêmement important pour nous. Les discussions avec Thomas seront certainement très courtes. Il n’y aura pas de longues négociations. La question est simplement : "Hey, est-ce que tu veux continuer ou non ? Et comment se présentent tes projets ?"". Mais c’est encore loin.» Enfin, il a parlé des jeunes joueurs, à l’image de Mathys Tel. « Le temps de jeu est extrêmement important. Peut-être qu’en janvier, il y aura une opportunité de trouver un prêt approprié pour un ou deux joueurs. Dans le cas de Mathys, il est dans nos plans pour toute la saison. Nous avons eu des discussions avec lui et son agent. L’équipe en attaque est bien pourvue, mais pas trop profonde. Si nous le prêtons sans le remplacer, nous aurons des problèmes. Mathys s’est engagé avec nous. Il a dit qu’il voulait rester et être performant.» Le message est clair !