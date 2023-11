Le FC Barcelone étudie le retour d’un ancien pour remplacer Gavi

Le Virus FIFA a fait plusieurs victimes de choix lors de cette nouvelle trêve internationale. En effet, lors de la rencontre entre la Géorgie et l’Espagne vendredi, Gavi a dû céder sa place en larmes à l’occasion de sa 27e sélection avec la Roja. Un terrible coup dur pour les Espagnols et le FC Barcelone qui perd ainsi l’un de ses joueurs les plus influents cette saison. Touché au ligament croisé antérieur du genou droit, le milieu offensif de 19 ans sera donc absent pour le reste de la saison. Une situation inconfortable pour le club catalan qui s’active tous azimuts pour lui trouver un remplaçant.

La suite après cette publicité

Et alors que plusieurs noms ont déjà filtré, Sport nous indique ce mardi qu’un retour de Thiago Alcantara est à l’étude chez les dirigeants catalans. D’après le média ibérique, il représenterait l’alliage parfait entre une solution sportive et financière parfaite. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait être vendu dès cet hiver et cette solution pourrait convenir au board anglais. Actuellement blessé à la hanche, il n’a disputé aucune rencontre avec les Reds mais sera disponible cet été. De plus, son passage au Barça, son club formateur, de 2005 à 2013, lui permet de déjà disposer de cet ADN Barça alors qu’il a évolué aux côtés de Xavi sur le pré.