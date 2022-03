Premier League : Chelsea s'amuse face à Burnley, Newcastle poursuit sa belle série en battant Brighton

Quelques instants après la courte victoire de Leicester sur le Leeds de Jesse Marsch (1-0), la 28e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec cinq matches au programme du multiplex de l'après-midi. Troisième (50 pts) avant le coup d'envoi, Chelsea se déplaçait à Turf Moor pour y défier Burnley (18e, 21 pts). L'objectif était simple pour les Blues : s'imposer pour conforter leur troisième place et se rapprocher de Liverpool, qui défiera West Ham dans la soirée (18h30). Les Clarets souhaitaient eux créer la surprise pour sortir provisoirement de la zone rouge. Face à une équipe en quête de points dans la course au maintien, les joueurs de Thomas Tuchel subissaient rapidement une grosse pression après avoir bien débuté. La première opportunité était cependant pour les visiteurs avec cet arrêt de Pope devant James (14e).

C'était bien trop tendre pour inquiéter des locaux qui répondaient rapidement. Sur un centre de Lennon, Rodriguez voyait Thiago Silva sauver son équipe sur sa ligne (16e). La rencontre n'était pas bien riche en occasions et McNeil, après une sortie hasardeuse de Mendy, manquait le cadre en bonne posture (30e). A la pause, les deux équipes revenaient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge, mais le tableau d'affichage allait vite changer. Sur le côté droit de la surface adverse, James s'amusait avec McNeil avant de terminer le travail d'une frappe du droit pour l'ouverture du score (48e, 0-1). Désormais lancés, les joueurs de l'ancien coach du PSG se mettaient à dérouler. Sur un centre de Pulisic, Havertz marquait de la tête avec l'aide du poteau (53e, 0-2).

Newcastle toujours en forme, Toney en feu avec Brentford

En pleine forme, l'ailier allemand y allait même de son doublé en quelques minutes avec un nouveau but sur un service de James, désormais passeur (55e, 0-3). Avec cette bien belle avance, Chelsea laissait un peu plus le ballon à Burnley qui essayait de s'approcher du but de Mendy mais ça ne donnait pas grand-chose. Pire, de l'autre côté du terrain, les Blues enfonçaient un peu plus le clou avec une réalisation de Pulisic (69e, 0-4). Avec ce nouveau but, Thomas Tuchel faisait alors tourner en sortant notamment James et Kanté pour lancer Kovacic et Loftus-Cheek. En face, Sean Dyche multipliait aussi les changements pour tenter de sauver l'honneur, en vain. Avec ce succès facile, Chelsea confortait sa troisième place. De son côté, Burnley restait dix-huitième et donc dans la zone rouge, avec une onzième défaite cette saison en championnat.

Dans les autres rencontres, Newcastle (14e, 25 pts) voulait poursuivre sa belle série lors de la réception de Brighton (11e, 33 pts). Invaincus en 2022, les Magpies faisaient vite la différence grâce à des buts de Fraser (12e) et Schar (14e). En seconde période, Dunk (55e) relançait les visiteurs mais les locaux tenaient ce résultat pour s'imposer 2-1. Avec ce septième match sans défaite d'affilée en PL, l'équipe d'Eddie Howe restait quatorzième au classement, quand Brighton descendait au treizième rang. Dans le même temps, Aston Villa cartonnait Southampton (4-0) quand Brentford infligeait un 3-1 à Norwich sur sa pelouse grâce à un triplé de Toney ! De son côté, Crystal Palace s'imposait 2-0 contre les Wolves.

