Franco Cervi signe au Celta de Vigo

Ce lundi après-midi, le Celta de Vigo a officialisé le recrutement de l'ailier gauche Franco Cervi en provenance de Benfica. L'Argentin de 27 ans s'engage avec le club galicien pour les trois prochaines saisons. Selon les informations du quotidien portugais Record, le transfert s'élèverait au total à 7,5M€ : un chèque sec de 4,5M€, associé à 1,5M€ payable en trois fois, et 1,5M€ selon le classement du Celta en championnat.

Dans un entretien accordé à sa nouvelle équipe, Franco Cervi a tenu à remercier les Aigles lisboètes : «C'était un jour très attendu, je suis ici, heureux et reconnaissant envers le club pour m'avoir fait confiance, envers ma famille et aussi envers Benfica pour le pas que j'ai fait là-bas. Il reste beaucoup de souvenirs, j'ai vécu de grands moments (à Benfica, ndlr). Je suis heureux d'avoir déménagé dans ce grand club. Je suis très motivée et enthousiaste.»