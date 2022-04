PSG : le nouveau grand favori pour remplacer Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Qui sera sur le banc du Parc des Princes la saison prochaine ? Une chose semble sûre, ça ne sera pas son locataire actuel, Mauricio Pochettino. Tout indique que l'entraîneur argentin va être démis de ses fonctions dans les prochains jours, avec une indemnité de licenciement environnant les 15 millions d'euros à régler pour la direction parisienne. Le principal concerné n'a en plus pas vraiment envie de rester en poste..

Dès lors, la question que se pose tout le monde, Leonardo et Nasser les premiers, c'est : qui pour le remplacer ? Comme nous vous l'avons révélés à plusieurs reprises sur Foot Mercato, le duo Zidane en tant que coach et Arsène Wenger en tant que manager fait rêver le Qatar, mais rien n'est signé encore, et il ne sera pas si facile que ça d'attirer les deux hommes.

Le PSG l'apprécie

Ces derniers jours, on a appris qu'Antonio Conte s'était proposé aux dirigeants parisiens, l'Italien étant très motivé pour prendre les commandes du club de la capitale. Il a même pris de nombreux renseignements auprès de salariés du club. Et ça tombe bien - pour lui du moins - l'intérêt est réciproque, nous apprend le sérieux quotidien britannique The Times ce lundi.

Le PSG envisage bel et bien d'offrir le poste à Antonio Conte. Et même si Zinedine Zidane reste le choix numéro 1 de la direction francilienne, l'actuel coach des Spurs a des options et serait même le plan B en cas d'échec de la piste menant à l'ancien coach du Real Madrid. Le tacticien transalpin souhaite entraîner une équipe compétitive en Ligue des Champions et n'est pas certain de pouvoir y parvenir avec Tottenham. Direction Paris donc ?