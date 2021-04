Super League : la réaction de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Lundi soir, Florentino Pérez a donné une interview qui a fait le tour du monde. Le boss du Real Madrid, principal instigateur du projet, a répondu à bon nombre de questions que se posaient journalistes et fans. Du côté de Madrid, on attendait également la réaction de Zinedine Zidane. Ce dernier s'est cependant montré assez prudent dans ses réponses lors de cette conférence de presse avant le match face à Cadiz (mercredi 22h, à suivre en direct sur Foot Mercato).

« C'est une affaire du président. Moi je suis concentré sur le match de demain. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Mon opinion, je ne vais pas la donner. Je ne me mouille jamais, c'est vrai, parce que mon travail c'est le quotidien et le match de demain. Je pourrais te la donner mon opinion, mais, dans quel but ? Pour faire un titre ? Moi je ne pense qu'à Cadiz. Une expulsion de la Ligue des Champions ? Nous n'avons pas parlé de ça, juste du match de demain », a répondu le coach français. Mystérieux, le Zizou !