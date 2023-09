Kepa justifie son transfert au Real Madrid plutôt qu’au Bayern Munich

La suite après cette publicité

À la recherche d’un gardien talentueux pour compenser l’absence longue durée de Thibaut Courtois, gravement blessé au genou, le Real Madrid a arraché Kepa Arrizabalaga au nez et à la barbe du Bayern Munich. En l’espace de quelques jours, le club madrilène a bouclé le prêt d’un an du portier espagnol alors que celui-ci venait de récupérer sa place de titulaire à Chelsea. Lors d’un entretien accordé à Marca, le gardien de 28 ans est revenu sur les raisons de son transfert au Real Madrid alors qu’il avait également la possibilité d’évoluer dans la peau d’un numéro 1 en Bavière.

«C’est vrai qu’à Chelsea, Pochettino voulait que je reste et m’a dit que j’allais jouer, qu’il me faisait confiance, mais je pensais qu’un changement me conviendrait. Thomas Tuchel (entraîneur du Bayern Munich ndlr) m’a appelé. Nous étions sur le point d’aller à Munich. En raison de circonstances telles que la blessure, malheureusement d’un collègue, la possibilité d’aller à Madrid m’a été donnée. En fin de compte, le Real Madrid est le Real Madrid. Quand le Real Madrid vous appelle, il n’y a pas grand-chose à penser», a déclaré l’international espagnol (13 sélections).