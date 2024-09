Séville : Jésus Navas craint une fin de carrière imminente

Alors que le FC Séville traverse un début de saison délicat avec une 14e place au classement de Liga et cinq petits points au compteur après cinq journées, le club andalou pourrait définitivement perdre l’un de ses tauliers, et ce, plus rapidement que prévu. Lié à vie à la formation espagnole, Jésus Navas, qui a annoncé sa retraite internationale cet été, envisage sérieusement de raccrocher les crampons avant la date butoir qu’il s’était fixée, soit en décembre 2024. Sur le circuit depuis 2003 et comptant plus de 900 apparitions en club, l’ancien joueur de Manchester City, âgé aujourd’hui de 39 ans, admet vivre un calvaire sur le plan physique et souffre depuis de longs mois de douleurs chroniques à la hanche.

La suite après cette publicité

«Je souhaite prendre ma retraite en décembre, je l’espère, à cause de mon arthrite de la hanche. J’espère que je pourrai tenir jusqu’en décembre car chaque match commence à être plus difficile. Je suis dans cette situation depuis quatre ans. C’est une usure, elle devient de plus en plus importante, de plus en plus continue et intense. C’est compliqué, quand vous terminez un match, je n’ai pas pu parler pendant deux ou trois jours, ce qui devient compliqué. Pour moi, ces six mois ont été un grand défi. Je voulais être avec l’équipe. Je n’en peux plus, c’est un problème de santé. Il y a des jours où je ne peux pas être avec mes enfants», a lâché le champion d’Europe 2024 avec la Roja, dans des propos relayés par The Sun.