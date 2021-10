Lazio - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce soir, le stade Olimpico verra deux entraîneurs à fort caractère s’opposer. D’un côté Maurizio Sarri et de l’autre Jorge Sampaoli. L’Argentin jouera gros parce que son Olympique de Marseille va devoir gagner pour rester dans la course à la qualification. Pour rappel, le club phocéen est troisième de son groupe avec deux points et pointe à une longueur de la Lazio et à deux de Galatasaray.

Pour faire plier la Lazio, Sampaoli ne compte pas faire trop tourner son effectif, malgré le Clasico face au PSG qui se profile à l’horizon. Pau Lopez gardera les cages avec, devant lui, une défense à trois composée de William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres. Devant, Boubacar Kamara et Pape Gueye assureront à la récupération.

Pas de grosses surprises

Sur les côtés, Cengiz Ünder et Bamba Dieng tenteront d’alimenter Arkadiusz Milik en munitions. L’attaquant polonais devrait également être soutenu par la paire Dimitri Payet-Gerson dans le coeur du jeu. Au final, Mattéo Guendouzi serait donc l’un des seuls cadres à démarrer sur le banc. En face, Maurizio Sarri devrait proposer une équipe alignée en 4-3-3.

Strakosha garderait les buts romains et le quatuor Lazzari-Luiz Felipe-Acerbi-Hysaj formerait la base défensive de la Celeste. Au milieu devrait figurer l’ancien Bordelais Toma Basic aux cotés de Cataldi et Luis Alberto. Enfin, le trio Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson devrait animer l’attaque italienne. Vainqueur 3-1 de l’Inter le week-end dernier, la Lazio aura envie de confirmer ce soir.