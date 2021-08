Naples donne finalement le feu vert à un prêt d'Adam Ounas

L'affaire semble plutôt être en bonne voie pour l'OM. Intéressé par les services d'Adam Ounas, le club français se heurtait jusque-là à la volonté de Luciano Spalletti de le conserver, et donc à la direction de Naples de ne pas le lâcher, alors que l'ancien Bordelais n'a plus qu'un an de contrat. Les Partenopei auraient été à l'écoute d'une offre au minimum à 15 M€, quand les Phocéens ne proposaient qu'un prêt gratuit avec une option d'achat.

C'est bien le temps et cette situation contractuelle compliquée qui avantagent Longoria et son équipe. Selon les informations de Sky Italia, Naples ne souhaite pas voir partir le joueur de 24 ans libre dans un an et aurait finalement ouvert la porte à un prêt avec option d'achat. Les négociations sont encore loin d'être terminées entre les deux clubs, et malgré l'intérêt du Torino, l'international algérien préfère rejoindre l'OM.