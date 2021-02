Barça-PSG : Angel Di Maria très incertain pour Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Touché dimanche soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome contre l'Olympique de Marseille (0-2), Angel Di Maria (32 ans) souffre de la cuisse droite et le Paris SG a annoncé qu'«une nouvelle évaluation sera faite dans une semaine pour préciser le pronostic». Mauricio Pochettino, présent en conférence de presse ce mardi, a confirmé l'information.

«Dans une semaine, il y a aura une réévaluation et on communiquera à nouveau, mais pour le match face à Barcelone sa présence est compromise», a glissé le coach argentin. Ça ne sent pas très bon pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone...