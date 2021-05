EdF : Paul Pogba évoque sa relation avec Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Quel joueur serait aujourd'hui Paul Pogba (28 ans) s'il n'avait pas croisé la route de Didier Deschamps ? Personne ne peut évidemment répondre à cette question mais à en croire les propos du principal intéressé, la Pioche ne serait peut-être pas le même homme sur le terrain sans l'aide du sélectionneur des Bleus de 52 ans.

« Si Deschamps me bichonne ? Non (rires), on a une relation créée il y a bien longtemps. L'âne et la carotte il ne faut pas oublier (rires). Il m'a toujours dit mes vérités, il m'a toujours poussé à faire de bons matchs, à ne pas trop en faire, à simplement faire ce que je dois faire. Il a toujours été derrière moi, ne m'a jamais fait de cadeaux, et a toujours été franc. Il m'a aidé à devenir ce leader en équipe de France, il m'a donné cette confiance. Je suis très reconnaissant. J'essaye de tout redonner sur le terrain », a ainsi expliqué Paul Pogba au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS ce lundi.