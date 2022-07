FC Barcelone : César Azpilicueta devrait être la prochaine recrue catalane

La suite après cette publicité

Les derniers jours ont été intenses, et plutôt joyeux pour le Barça. Alors que le club est dans une situation financière compliquée, les différentes ventes d'actifs et les accords passés avec certaines marques ont permis à la formation présidée par Joan Laporta d'enrôler Raphinha et Robert Lewandowski, déboursant environ 120 millions d'euros pour les deux joueurs. Plus tôt, la pépite Pablo Torre et les agents libres Andreas Christensen et Franck Kessié avaient également rejoint l'écurie catalane.

De quoi renforcer considérablement l'effectif de Xavi Hernandez, qui attendait des renforts. Et maintenant que le secteur offensif a une sacrée allure et que le milieu de terrain est plutôt blindé dans l'attente de voir ce qui se passera avec Frenkie de Jong, le Barça a fait de la défense sa priorité. Et plusieurs noms sont déjà sortis, alors que deux latéraux et un défenseur central sont attendus.

Chelsea ne sera pas dur en affaires

Comme l'explique Mundo Deportivo, la prochaine officialisation risque bien d'être César Azpilicueta, le défenseur des Blues, capable de jouer sur le flanc droit de la défense comme dans l'axe. Les négociations avec Chelsea se poursuivent, alors qu'une offre de 3 millions d'euros a été formulée. Les Londoniens ne devraient pas mettre trop d'obstacles, mais veulent d'abord s'assurer de trouver un remplaçant.

L'optimisme est de mise en Catalogne dans ce dossier, puisque le journal annonce que l'international espagnol pourrait être joueur du Barça cette semaine. Le joueur est en plus déjà présent en terres étasuniennes, comme le Barça, puisque Chelsea réalise aussi son stage de présaison dans le pays de l'Oncle Sam. Plus qu'à attendre donc.