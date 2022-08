Les 2 joueurs que vise Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Que faire ? C'est la question qu'on doit sûrement se poser, en interne, du côté de Manchester United depuis des semaines déjà. Cristiano Ronaldo semble toujours autant déterminé à partir, et les tentatives de réconciliation entre le board mancunien et l'entourage du Portugais n'ont servi à rien. Et ce, même si pour l'instant, aucun club ne semble proche d'attirer la vedette lusitanienne.

En attendant de voir si l'Atlético ou Naples réussissent à réunir des fonds et convaincre l'ancienne star du Real Madrid, Manchester United a commencé à travailler sur son remplaçant. Signe que les Red Devils savent qu'il va partir et se sont faits à l'idée de devoir s'en séparer ? Probablement. Comme l'indique le Daily Mirror, l'écurie mancunienne pense à Leroy Sané. Elle a déjà pris des premiers renseignements auprès du Bayern Munich pour l'international allemand, notamment maintenant que la piste Antony semble morte puisque trop chère.

Erik ten Hag sait déjà qui il veut

Mais ce n'est pas tout. Le média annonce aussi que le coach mancunien Erik ten Hag a aussi Cody Gakpo, l'international néerlandais du PSV, sur sa liste. Il coûterait environ 50 millions d'euros - piste moins onéreuse que Sané ou Antony a priori - et le club d'Eredivisie serait aussi plutôt d'accord pour laisser filer sa star si l'offre mancunienne est à la hauteur de ses attentes.

Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues l'été dernier, Gakpo a les mêmes agents que l'entraîneur de Manchester United, ce qui pourrait aussi aider, et permettre aux Red Devils de devancer d'autres clubs comme Arsenal. Par le passé, le principal concerné avait déjà fait savoir qu'il était fan de Manchester United. Pas de doutes, en cas de départ confirmé de Cristiano Ronaldo, Manchester United ne sera pas pris de court...