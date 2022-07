Rigobert Song revient sur le Cameroun-Algérie

Ce match de barrage pour le Mondial 2022 entre le Cameroun et l’Algérie (0-1, 2-1) est l’une des rencontres qui ont le plus fait parler en Afrique. Une victoire inespérée pour les Lions indomptables sur laquelle est revenu Rigobert Song, le sélectionneur national.

La suite après cette publicité

« J'avais cette philosophie, car dans la situation où je me trouvais en ayant perdu au premier match à domicile en plus, je n'avais plus rien à faire. il fallait absolument se qualifier. J'étais déjà en danger après ce match, mais il fallait que je trouve la formule pour échapper au danger. C'est de ça qu'il s'agit », a-t-il déclaré aux CAF Awards.