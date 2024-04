Bordeaux : Albert Riera en dit plus sur son avenir

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Albert Riera est loin de faire l’unanimité depuis son arrivée au club. Alors que la formation bordelaise pointe actuellement à la 12e place de Ligue 2, le technicien espagnol s’est exprimé sur son avenir face au média du FCGB. «Parler de futur, c’est un peu compliqué en ce moment. Le foot pour moi c’est aujourd’hui», a tout d’abord lancé le coach girondin.

Et d’ajouter : «le projet pour moi est de sortir de l’entraînement et de sentir la flamme chez les joueurs et de sortir avec de bonnes sensations, car demain nous sommes la veille de match. C’est le projet. (…) Quelles sont mes possibilités, quelle équipe j’aurai, qui prendra le club ? Ce n’est pas le moment d’en parler. Cette discussion sera plus tard. Je suis très content aujourd’hui. Je pense à gagner le prochain match (Caen, ndlr)». Le message est passé !