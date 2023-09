Argentine : Lionel Messi et Ángel Di María présents aux JO 2024 ?

La suite après cette publicité

Lionel Messi et Ángel Di María pourraient encore agrémenter leur histoire en sélection. Déjà sacrés champions d’Amérique du Sud en 2021, puis du Monde en 2022, les deux légendes argentines pourraient postuler pour une place aux Jeux Olympiques 2024 de Paris en cas de qualification de l’Albiceleste. C’est en tout cas le souhait de Javier Mascherano, sélectionneur des U20 argentins.

S’il n’est pas encore assuré de diriger l’équipe d’Argentine olympique l’été prochain - il devrait se concerter avec Lionel Scaloni, «El Jefecito» a clairement manifesté son envie de voir ses deux anciens coéquipiers participer à l’épreuve au cours d’un entretien pour TyC Sports : «En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir deux champions du monde et ce type de joueurs. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses. Et clairement, Leo et Ángel en font partie », a-t-il indiqué au sujet de ses deux amis, déjà titrés en 2008 à Pékin. Pour rappel, les Jeux Olympiques démarreront le 26 juillet, soit seulement 10 jours après la finale de Copa América qui se déroulera aux États-Unis.