Marcelino aurait joué un très vilain tour à l’OM !

Les supporters de l’OM n’ont pas détesté un entraîneur avec tant d’ardeur depuis si longtemps. Arrivé cet été avec l’étiquette de l’homme qui était censé prendre le flambeau d’Igor Tudor après un mandat très apprécié par les fans olympiens, Marcelino a finalement quitté le navire très tôt suite à une réunion houleuse avec les supporters de laquelle il est sorti estomaqué. Mais alors que Gennaro Gattuso a pris la suite de l’entraîneur ibérique, l’Italien n’a pas réussi à marquer les esprits et son mandat n’aura pas été une franche réussite. Arrivé depuis cinq matches, Jean-Louis Gasset a remis de l’ordre dans la maison olympienne.

Les dirigeants ont tout fait pour relancer Aubameyang

Avec cinq victoires en autant de rencontres, le coach de 70 ans a fait taire ses détracteurs. Féru des grandes épopées européennes, le Vélodrome peut également se mettre à rêver à un long parcours en Ligue Europa cette saison. Tombeurs du Shakhtar Donetsk, les hommes de l’ancien adjoint de Laurent Blanc ont également giflé le Villarreal de… Marcelino jeudi dernier lors de la manche aller des 8es de finale de la compétition (4-0). Auteur d’un doublé face à la formation espagnole, l’attaquant de 34 ans confirme qu’il est en grande forme depuis l’arrivée de Gasset. Encore auteur d’un doublé trois jours plus tard face à Nantes en Ligue 1 (2-0), le buteur gabonais reste sur huit buts depuis l’arrivée de JLG.

Un bilan comptable impressionnant qui prend encore plus de sens lorsque l’on se remémore les difficultés de l’ancien d’Arsenal et du Borussia Dortmund à son arrivée dans les Bouches-du-Rhône. Souffrant d’un sacré trou d’air dans l’élite, PEA a pu compter sur le soutien de ses dirigeants pour se sortir de cette disette. Comme le rapporte RMC Sport ce lundi, Aubameyang a toujours été encensé par Pablo Longoria. Medhi Benatia aurait joué un plus grand rôle dans la convalescence du buteur gabonais. En effet, selon les indiscrétions de nos confrères, le numéro 10 de l’OM a été marqué par plusieurs banderoles. Outre ce climat hostile avec une frange des supporters marseillais, l’ancien du Borussia Dortmund était parfois frustré de son utilisation dans les systèmes de jeu de ses anciens entraîneurs et jugeait que certains coéquipiers ne combinaient pas assez avec lui.

C’est alors que serait intervenu Benatia. Le conseiller sportif de l’OM, très proche de Longoria, a discuté en tête-à-tête avec son cadet pour apaiser ses craintes et lui rappeler les missions qui incombent à son statut de cadre. Passé par les plus grands clubs d’Europe, les deux hommes sont très proches et entretiennent des relations très chaleureuses qui accentuent l’importance de telles discussions. Dans le même sens, Gasset aurait très vite compris que Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur le plus important de son effectif et aurait multiplié les appels pour savoir dans quelles conditions utiliser au mieux son joueur auprès d’acteurs du foot qui l’ont côtoyé par le passé.

Marcelino a refusé une association Alexis-Aubameyang

Arme fatale de l’OM depuis plusieurs semaines désormais, Pierre-Emerick Aubameyang jouit d’une confiance transmise par tout le monde autour de lui. Leader vocal et technique d’un groupe qui respirerait la joie de vivre depuis l’arrivée de Gasset, tout est mis en place pour permettre à "Aubam" d’être heureux. Pourtant, la donne n’était pas simple et le Gabonais se devait de faire aussi bien qu’Alexis Sanchez, son prédécesseur, pour gagner le cœur des supporters marseillais. Et comme à Arsenal, où il avait dû remplacer le Chilien lors du mercato hivernal, Aubameyang a réussi sa mission avec brio.

Pour autant, il aurait pu ne pas remplacer Sanchez cet été. En effet, alors que la direction marseillaise avait fait des pieds et des mains pour conserver l’ancien de Manchester United et de l’Inter Milan, une association entre PEA et Alexis avait été proposé à…Marcelino, le coach de l’époque, selon les informations de RMC. Très vite, l’entraîneur ibérique avait fait part de son scepticisme face à cette probable association et la direction olympienne avait repoussé cette éventualité. Oui, les supporters de l’OM n’ont pas détesté un entraîneur avec tant d’ardeur depuis si longtemps. Et cette nouvelle révélation ne devrait pas renforcer la cote de popularité de Marcelino sur les bords de la Méditerranée…